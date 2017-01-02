بالصور.. الدويسي يتفقد المشاريع اﻷمنية بمحافظتي أبو عريش وصبيا

المواطن – جازان

قام مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي يرافقه مدير إدارة دوريات الأمن ومدير إدارة المشاريع والصيانة بزيارة لمحافظة أبو عريش، تخللها لقاء جمعه بمحافظها محمد بن ناصر بن لبده جرى فيه مناقشة جملة من المواضيع، كما شملت الزيارة في سياق مماثل محافظة صبيا والالتقاء بمحافظها علي بن موسى زعله.



وقد وقف اللواء الدويسي خلال جولته الميدانية على مشاريع اﻷمن العام بالمنطقة وتفقد خلالها سير العمل بالورشة المركزية التي تنفذها إدارة المشاريع والصيانة باﻹضافة لزيارة مشروع إسكان اﻷمن العام الذي يجري العمل على إنشائه بالمنطقة.

واطلع خلال الجولة على ما تم إنجازه بتلك المشاريع والمراحل التي وصلت إليها من قبل المشرفين عليها، مؤكداً على الجودة والإنجاز اللذين تتسم بهما.

وتأتي هذه المشاريع ضمن جملة من المشاريع الأمنية التي تحظى بها المنطقة.



وفي ذات السياق تعكف وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني بجازان على تنفيذ عدد من المشاريع وهي: (إدارة مرور منطقة جازان – إدارة الأمن والحماية – مدينة تدريب الأمن العام – معسكر قوات الطوارئ الخاصة – مركز نادي الضباط).

وفي نهاية جولته أكد اللواء الدويسي أن هذه المشاريع تعد نقلة نوعية للأجهزة اﻷمنية بالمنطقة لتواكب تقديم أفضل الخدمات وتترجم الخطة التطويرية التي تعيشها بلادنا الغالية متمنياً الانتهاء منها وأن ترى النور في أسرع وقت لتعزز ركائز الأمن ولتستثمر في خدمة ورقي هذا الجهاز الحصين وأفرعه بالمنطقة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة “حفظه الله” ودعم ومتابعة مدير الأمن العام وفقه الله.