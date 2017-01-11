بالصور.. الربيعة لممرضة الجوف: نفتخر جميعاً بما قدمتيه

المواطن – الجوف – متعب النماصي

تفقّد وزيرُ الصحة الدكتور توفيق الربيعة، صباح اليوم، مستشفيات منطقة الجوف، رافقه نائبه الدكتور حمد الضويلع، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن الشهراني، وعددٌ من مسؤولي الوزارة.

وبدأت الجولة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، حيث اطّلع على قسم الطوارئ وعدد من الأقسام والأشعة وعيادات المستشفى، وقام بتجربة الاتصال المرئي بالمستشفى مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، كما تفقد قسم قسطرة القلب الجاري تجهيزه لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، والتقى طاقم المهندسين والأطباء الذي يعملون على تجهيزه، وحثهم على سرعة افتتاحه لحاجة المنطقة لذلك.

بعد ذلك زار مركز السكر بسكاكا وأطلع على ما يقدمه من خدمات , ومن ثم تجول على عدد من المرافق الصحية حث أطلع على مبنى المديرية , وتفقد مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز وتجول فيه مطلعا على قسم الطوارئ وأقسام التنويم , بعدها زار مستشفى النساء والولادة وتفقد العيادات الخارجية وقسم الطوارئ , وختم زيارته بمركز صحي السوق والمطر .

وكان الدكتور توفيق الربيعة التقى بعدد من المواطنين والمرضى أثناء جولته وأستمع لمتطلباتهم وتطلعاتهم من القطاع الصحي مؤكداً أنها محل اهتمامه وسيقوم بمتابعتها .