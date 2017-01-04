بالصور.. الزبيدي يحث مكاتب العمل بالقنفذة على الارتقاء بالخدمات المقدمة

المواطن – القنفذة

قام مدير مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القنفذة علي بن أحمد الزبيدي اليوم، الأربعاء، بجولات تفقّدية شملت مكتب العمل بالمحافظة، حيث اطّلع من خلالها على الدور الذي يقوم به المكتب من جولات تفتيشية، وخدمات العمالة، وتسوية الخلافات، وغيرها من الخدمات الذي يقدمها المكتب، كما اجتمع أيضًا بموظفي المكتب.

وتفقّد مدير مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بالمحافظة -يرافقه مساعد مدير مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية خيران العمري- مكتب العمل والضمان الاجتماعي بالقنفذة، واطّلعوا خلال الزيارة على الأقسام التي تخدم شرائح كبيرة من المواطنين.

كما اجتمع الزبيدي بالموظفين، وحثّهم على خدمة المستفيد بما يتطلّع له ولاة الأمر.

وفي ختام الزيارة، أكد مدير مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القنفذة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء من أجل خدمة متميزة، تحقيقًا لمبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية‏‫.