بالصور.. السيارات المهجورة قنابل موقوتة بالشرقية والأهالي يطالبون بإزالتها

المواطن – فهد الحشام _ الدمام

عبَّر عدد من أهالي المنطقة الشرقية عن استيائهم الشديد تجاه ظاهرة انتشار السيارات المهجورة داخل الأحياء السكنية، وطالبوا بسرعة تحرك الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة؛ نظراً للآثار السلبية التي تخلفها هذه السيارات.

وقال أحمد الخالدي من سكان الدمام: “إن السيارات المهجورة تعطي انطباعاً لوجود العشوائية وتسبب تشويهاً بصرياً ينافي مفهوم التحضر”.

وقال إبراهيم العابد من سكان الخبر: “إن السيارات المهجورة باتت مصدر قلق للأهالي، حيث تعتبر ملجأً ووكراً لضعفاء النفوس، كما أن سرقة أجزاء من السيارات أصبحت ظاهرة مألوفة”.

بينما أكد محمد الراشد من أهالي الراكة معاناة أهالي الحي جراء انتشار السيارات المهجورة، نظراً لركن بعضها في أماكن تعيق الحركة المرورية، وأحياناً أمام بيوت سكان الحي، مطالباً الجهات المختصة بإجراءات صارمة لردع أصحاب هذه السيارات خاصة من مضى على ركن سياراتهم فترة طويلة.

الجدير ذكره أن حي الراكة شهد مؤخراً حادثة اختفاء‏ طفلة توحدية، وبعد عمليات بحث وتحرٍّ عنها استمرت أكثر من 24 ساعة تم العثور عليها محتجزة داخل سيارة مهجورة، حيث لم تتمكن من الخروج من السيارة نظراً لعدم إدراكها.

من جهته صرح مصدر مسؤول لـ “المواطن” عن بدء برنامج لإزالة السيارات التالفة بعد تشكيل لجنة مكونة من أمانة المنطقة الشرقية، ومرور المنطقة الشرقية، والبحث الجنائي، ومقاولين، وتم وضع خطة من ثلاث مراحل بالدمام والخبر والظهران، على أن تكون المرحلة الأولى في المناطق الصناعية، وصناعية الخضرية، وصناعية دلة، وصناعية بغلف، وصناعية الخليج، والمرحلة الثانية والأماكن العامة، والساحات العامة، ومواقف الكورنيش، ومواقف المجمعات التجارية، والمرحلة الثالثة داخل الأحياء السكنية.

وأضاف أن المرحلة الأولى من خطة البرنامج مستمرة وتم على ضوئها رفع ما يقارب عدد 1620 سيارة.