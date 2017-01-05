بالصور.. الطيران الشراعي في الخرج يحتفي بالبيعة

المواطن – ‏رشيد السويلم – الخرج

قدم نادي الطيران الشراعي بالخرج مساء أمس عروضه المتميزة احتفاءً بذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وذلك برعاية محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع وعدد من مديري الإدارات الحكومية وعدد غفير من المواطنين.

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة أعرب فيه مدير العلاقات العامة والإعلام بنادي الخرج للطيران ماجد بن سعيد العلكمي عن فرحة الفريق الغامرة بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكداً أن فريقه يلتزم بأعلى مقاييس السلامة المطلوبة وتطبيق الأنظمة الموضوعة من قبل نادي الطيران السعودي.

وبعد ذلك ألقى سعد الهزيم مالك مجمع عيادات طبيبك والراعي الرسمي للفعالية كلمة بهذه المناسبة شكر فيها محافظ الخرج على حضور الفعالية.

بعد ذلك شاهد الجميع عروض الطيران الشراعي لنخبة من طياري نادي الخرج الشراعي حاملين علم المملكة وصورة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد.

ثم ألقى محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع كلمة بهذه المناسبة قدم من خلالها البيعة للقيادة الرشيدة على السمع والطاعة .

وفي نهاية الاحتفال قدمت الدروع التكريمية للجهات الحكومية المشاركة في الفعالية والرعاة الرسميين.