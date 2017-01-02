بالصور.. العوهلي يكرم منتخب الرماية بالحرس الملكي

المواطن – الرياض

كرم رئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي، منتخب الرماية بالحرس الملكي بعد تحقيقه أربع بطولات و25 ميدالية في مسابقات الرماية التي نظمها الاتحاد السعودي للرماية.

وكانت مشاركة منتخب الرماية من مختلف القطاعات الأمنية في المنافسة على الأسلحة الهوائية والأسلحة النارية لمختلف الدرجات.

من جهته أكد مدير إدارة الشؤون الرياضية اللواء عبدالكريم السعيد أن النتائج التي تحققت لمنتخب الحرس الملكي جيدة، وتعتبر ثمرة للدعم المستمر من رئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي.

وقدم السعيد شكره لقائد معهد التدريب اللواء محمد بن فهد الهديان على دعمه للمنتخب برماة مهرة لمختلف الأسلحة.