بالصور.. الفريق الأول لنادي التهامي بطلاً لدوري #جازان

بالصور.. الفريق الأول لنادي التهامي بطلاً لدوري #جازان

2017/01/07
الساعة 2:18 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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التهامي بطلا لدوي_جازان1

المواطن- جازان

حقق الفريق الأول بنادي التهامي بطولة منطقة جازان لكرة القدم، وبذلك يتأهل نادي التهامي إلى دور (32) لبطولة المملكة للصعود للدرجة الثانية، فيما حقق نادي بيش المركز الثاني.

وأشار رئيس نادي التهامي والمشرف العام على الفريق الأول المهندس حمزة قناعي إلى أن تحقيق الفريق بطولة منطقة جازان وتأهله لتصفيات الصعود لدوري الدرجة الثانية بعد مشوار طويل يأتي تأكيداً على العمل الكبير الذي قام به الجهاز الفني والإداري لتهيئة الفريق مطلع الموسم.

التهامي بطلا لدوي_جازان3

وقدم قناعي شكره لجميع اللاعبين وللطاقم الفني والإداري والطبي، مقدماً التهنئة لجميع أعضاء شرف النادي وأعضاء مجلس الإدارة وجماهير النادي، متمنياً أن تتكلل الجهود بصعود الفريق لدوري الدرجة الثانية وهذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات التى حققتها فرق النادي المختلفة.

التهامي بطلا لدوي_جازان2


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