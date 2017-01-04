بالصور.. الفيصل: الحمد لله أن مشينا على “الداب الأسود” وسيتم ازدواجه قريبًا

المواطن – مكة المكرمة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أن المشاريع المنفّذة والجاري العمل فيها بمحافظتي الكامل وخليص تقدّر قيمتها بنحو مليار ومائة وثمانية وخمسين مليون ريال.

وقال الفيصل لدى تفقّده محافظتي الكامل وخليص اليوم، الإربعاء: “تشرّفت اليوم بزيارة محافظتي خليص والكامل، ونقلت لإنسان هذه المنطقة تحيّات وتمنيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفطه الله- لهم بالسعادة والخير، وأمره الكريم لي ولأمثالي من المسؤولين في مناطق المملكة بزيارة المواطن، والوقوف على أحواله، والاستماع لمتطلّباته، والوقوف على المشاريع المنجزة، والأخرى الجاري تنفيذها”.

كما أضاف: “تابعت اليوم مجموعةً من المشاريع في محافظة الكامل بلغت قيمتها 788 مليون ريال، وفي محافظة خليص بقيمة 370 مليون ريال، وجميع هذه المشاريع تنموية ومهمة جدًا، ولكن الأهم من تلك المشاريع هو مستوى الثقافة والوعي الذي يتمتع به إنسان هذه المحافظات”.

فيما أردف قائلًا: “الفرق الآن أصبح مختلفًا في نوعية المطالب لهذه المحافظات”، مؤكدًا أن عجلة التنمية تسير، ولم تتوقّف منذ توحيد هذه البلاد على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن -يرحمه الله- وحتى اليوم.

وأضاف: “أتمنى من منتقدي هذه البلاد أن يأتوا إلى هنا، ويشاهدوا تطوّر الإنسان السعودي في فكره وعمله”.

كما زفّ أمير منطقة مكة المكرمة البشرى لأهالي الكامل وخليص بأن الطريق بين المحافظتين، الذي أطلق عليه وصف “الداب الأسود”، يتم العمل على تطويره وتوسعته ليكون طريقًا مزدوجًا.

وختم بالقول: “أحمد الله على أننا وصلنا أنا وزملائي بالسلامة إلى محافظة الكامل بعد أن مشينا على (الداب الأسود)، وبإذن الله، سيكون طريقًا مزدوجًا قريبًا”.

وفي الكامل، دشّن أمير منطقة مكة المكرمة 4 مشاريع تابعة لجامعة جدة فرع الكامل، حيث تتمثّل في تنفيذ السور الخارجي، ومبنى الإدارة والسنة التحضيرية، ومبنى كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بشطر الطالبات.

كما أطلق الأمير خالد الفيصل ١١ مشروعًا تابعة للبلدية تتمثّل في (3) مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وتسوير مقابر، وإنشاء مركز حضاري، وتحسين وتجميل المداخل، وتنفيذ مزلقانات للطرق بالأودية، وحمايات خرسانية للطرق، وإنشاء حدائق عامة وملاعب، وسفلته وإنارة.

ودشّن مشروعًا تابعًا لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تتمثّل في إنشاء مصلّى للعيدين بمركز شمنصير، إضافة إلى (16) مشروع حفر آبار تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ودشّن الأمير خالد الفيصل مشروع الدائرة المزدوجة من محطة تحويل محافظة خليص إلى محافظة الكامل بطول (65) كيلومترًا، وذلك لمجابهة الأحمال المستقبلية، كذلك مشاريع توصيل الكهرباء للمشتركين وتعزيز شبكات التوزيع.

فيما اطّلع أمير المنطقة على سير العمل في عددٍ من المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، منها مشروعين تابعين لجامعة جدة فرع الكامل تتمثّل في إنشاء مبنى كلية العلوم والآداب والسنة التحضيرية مع البنية التحتية بالكامل، ومشروع لإنشاء كلية الأعمال مع البنية التحتية، ومشروعين تابعين لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومشروع لخط ناقل من سد المرواني إلى خزان الكامل، و(4) مشاريع تابعة للبلدية، و(4) مراكز صحية، ومشروعين للتعليم، ومشروعين تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومشروع لوزارة النقل، ومشروعين لشركة الكهرباء، ومشروع لوزارة الإسكان، إضافة إلى مشروع المدينة الشبابية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الكامل.

أما بالنسبة لخليص، استعرض أمير منطقة مكة المكرمة المشاريع الجاري تنفيذها التي تمثّلت في مشروع إنشاء جسر وادي غران، ومشروع إنشاء أسواق شعبية بخليص، ومشروع سفلتة وأرصفة للأمانة البلديات المحور الشمالي.

كما دشّن أيضًا عددًا من المشاريع ومنها تشييد وإنشاء ساحات ببلدية خليص، وتأهيل وتطوير الأحياء القديمة والعشوائية والمنفّذة في حي المقر وحي النزهة وحي البرقا، وتأهيل أقدم وأعرق حي (حي المغاربة) بالمحافظة، وتحسين المداخل.

ودشّن أيضًا مشاريع صحية منها مبني مركز الرعاية الصحية الأولية بستارة، ومشروع مبنى مركز الرعاية الصحية الأولية بخليص، ومشروع مبنى مركز الرعاية الصحية الأولية بالظبية والجمعة.