بالصور..القصبي يفاجئ مراجعي “مركز الأعمال” ويستمع لملاحظاتهم

المواطن – الرياض

فاجأ وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مراجعي وزائري مبنى مركز خدمات الأعمال في الرياض بزيارة ظهر اليوم، واطلع على سير العمل في المركز واستمع لملاحظات المراجعين واقتراحاتهم حول تطوير آلية العمل ورفع وتيرة الإنجاز .

كما قام الوزير القصبي بجولات على إدارات “الشركات” و”السجلات التجارية” و”العلامات التجارية” و” مركز اعمال السيدات “.

وفي ختام الزيارة طالب الدكتور القصبي موظفي كل ادارة بتشكيل فريق عمل وتقديم مقترحات لتطوير ورفع نسبة الأداء على ان يناقشها القصبي معهم في اجتماع الأسبوع القادم .

الجدير بالذكر أن مركز خدمات الأعمال لوزارة التجارة والاستثمار يقدم كافة الخدمات المتعلقة بالسجلات والعلامات التجارية وخدمات الشركات لمراجعيه، كما يضم قسم نسائي متكامل يختص بتقديم الخدمات لسيدات ورائدات الأعمال .