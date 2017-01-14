بالصور.. #الكهرباء تتجاهل أعمدة تتوسط شارعًا في غريب #جازان

المواطن – خالد الأحمد- جازان

جدد عددٌ من أهالي قرية الغريب التابعة لمركز وادي جازان، شكواهم لتجاهل شركة كهرباء منطقة جازان إزالة عدد من الأعمدة الكهربائية التي تتوسط شارعًا رئيسيًّا بالقرية وتشكّل خطورة وتهدد معظم قائدي المركبات، منذ ما يقارب العامين.

وقال الأهالي: “إن تلك الأعمدة ما زالت تتوسط الشارع والمدخل الرئيسي للقرية، منذ سنوات طويلة، وتهدد المارة والمركبات العابرة، حيث أصبحت تلك الأعمدة الخشبية متآكلة وآيلة للسقوط بأي لحظة، ولم يتم النظر في وضعها من قِبَل شركة الكهرباء منذ أكثر من عامين وحتى يومنا هذا، رغم الشكاوى المرفوعة من قِبَل الأهالي وشيخ القرية”.

وأضافوا، أن أعمدة الكهرباء قد تتسبب بحوادث للمركبات أثناء عبورها الشارع الذي يُعتبر المدخل الرئيسي للقرية؛ ما ينذر بحدوث كارثة لا تُحمد عقباها، مطالبين مسؤولي شركة الكهرباء وبلدية وادي جازان بنقل أعمدة الكهرباء إلى موقع آخر.

وكانت “المواطن” قد نشرت عدة شكاوى لأهالي القرية بالعام الماضي، من وجود عدد من الأعمدة الكهربائية التي تتوسط شارعًا رئيسيًّا بالقرية منذ مدة طويلة، دون تغيير مواقعها من قِبَل الجهات ذات الاختصاص.