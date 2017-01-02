بالصور .. المركبات المتهالكة تشوِِّه صفا #جازان

بالصور .. المركبات المتهالكة تشوِِّه صفا #جازان

2017/01/02
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
1640
0
طباعة
مركبات متهالكة صفا_جازان1

المواطن- خالد الأحمد- جازان

رصدت “المواطن” مساء اليوم الإثنين، عددًا من المركبات والشاحنات المتهالكة التي تنتشر في شوارع حي الصفا بمدينة جيزان، منذ سنوات طويلة، وأصبحت تشوّه منظر الحي؛ دون إزالتها من قبل الجهات المعينة.

مركبات متهالكة صفا_جازان2
وتحدث محمد حسن وحازم حكمي لـ“المواطن”، أن هناك عشراتِ المركبات والشاحنات المتهالكة والبعض منها محترقة والمتنتشرة بشوارع حي الصفا؛ وخصوصًا بالشوارع المجاورة لمبنى وكالة تويوتا، منذ سنوات عديدة، دون إزالتها من قبل أمانة جازان، وأصبحت تشوّه منظر الحي.

مركبات متهالكة صفا_جازان3
وأضافوا أن عددًا من تلك المركبات المتهالكة بالحي؛ تقع بجوار مبنى وكالة تويوتا، بعد تعرضها لحوادث وتركها لسنوات طويلة بالشوارع المحيطة للوكالة، وبالقرب من طريق الملك عبدالعزيز “الشارع العام”، دون إلزام أمانة المنطقة الشركات والمؤسسات المسؤولة عن تلك المركبات بإزالتها، مما جعلها تشوّه منظر الحي.

مركبات متهالكة صفا_جازان4
وطالب أهالي الحي من مسؤولي “الأمانة – المرور” بسرعة التحرك لإزالة هذه المركبات المتهالكة التي تشوّه منظر الحي منذ سنوات طويلة.

يُذكر أن هناك العديد من المركبات المتهالكة منتشرة بالمدينة منذ سنوات طويلة، وتم إزالة البعض منها من قِبل أمانة منطقة جازان.

مركبات متهالكة صفا_جازان5مركبات متهالكة صفا_جازان6مركبات متهالكة صفا_جازان7مركبات متهالكة صفا_جازان8مركبات متهالكة صفا_جازان9مركبات متهالكة صفا_جازان10مركبات متهالكة صفا_جازان11


قد يعجبك ايضاً

#عاجل .. سيارات طلاب مجمع جحا مسروقة ومحطمة الزجاج !

المواطن- خالد الأحمد- جازان كثفت الجهات الأمنية جهودها