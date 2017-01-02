بالصور .. المركبات المتهالكة تشوِِّه صفا #جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

رصدت “المواطن” مساء اليوم الإثنين، عددًا من المركبات والشاحنات المتهالكة التي تنتشر في شوارع حي الصفا بمدينة جيزان، منذ سنوات طويلة، وأصبحت تشوّه منظر الحي؛ دون إزالتها من قبل الجهات المعينة.



وتحدث محمد حسن وحازم حكمي لـ“المواطن”، أن هناك عشراتِ المركبات والشاحنات المتهالكة والبعض منها محترقة والمتنتشرة بشوارع حي الصفا؛ وخصوصًا بالشوارع المجاورة لمبنى وكالة تويوتا، منذ سنوات عديدة، دون إزالتها من قبل أمانة جازان، وأصبحت تشوّه منظر الحي.



وأضافوا أن عددًا من تلك المركبات المتهالكة بالحي؛ تقع بجوار مبنى وكالة تويوتا، بعد تعرضها لحوادث وتركها لسنوات طويلة بالشوارع المحيطة للوكالة، وبالقرب من طريق الملك عبدالعزيز “الشارع العام”، دون إلزام أمانة المنطقة الشركات والمؤسسات المسؤولة عن تلك المركبات بإزالتها، مما جعلها تشوّه منظر الحي.



وطالب أهالي الحي من مسؤولي “الأمانة – المرور” بسرعة التحرك لإزالة هذه المركبات المتهالكة التي تشوّه منظر الحي منذ سنوات طويلة.

يُذكر أن هناك العديد من المركبات المتهالكة منتشرة بالمدينة منذ سنوات طويلة، وتم إزالة البعض منها من قِبل أمانة منطقة جازان.