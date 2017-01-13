بالصور.. المنتخب السعودي يستعد للقاء كمبوديا وديًا غدًا في الإمارات

المواطن – الرياض

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مساء غد، السبت، ثاني مواجهاته الودية في المعسكر الخارجي، المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية “أبو ظبي”، أمام منتخب كمبوديا، على استاد مدينة زايد الرياضية، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، ضمن البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الأسيوية المؤهّلة لكأس العالم 2018م.