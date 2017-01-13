بالصور.. المنتخب السعودي يستعد للقاء كمبوديا وديًا غدًا في الإمارات

بالصور.. المنتخب السعودي يستعد للقاء كمبوديا وديًا غدًا في الإمارات

2017/01/13
الساعة 7:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1280
0
طباعة
المنتخب السعودي ابوظبي معسكر

المواطن – الرياض

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مساء غد، السبت، ثاني مواجهاته الودية في المعسكر الخارجي، المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية “أبو ظبي”، أمام منتخب كمبوديا، على استاد مدينة زايد الرياضية، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، ضمن البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الأسيوية المؤهّلة لكأس العالم 2018م.

المنتخب السعودي ابوظبي معسكر1

وواصل المنتخب الأخضر تدريباته اليوم، الجمعة، بحصةٍ تدريبية مسائية على استاد مدينة زايد الرياضية، بأبو ظبي، حيث ركّز من خلالها المدير الفني “بيرت فان مارفيك” على الجوانب التكتيكية، وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، وبعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع، وبعدها تمرين التمرير، ليعمد بعدها “بيرت فان مارفيك” على تقسيم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، فيما اختتمت الحصة التدريبية بتمرين الكرات الثابتة من اتجاهات مختلفة نحو المرمى.

المنتخب السعودي ابوظبي معسكر2 المنتخب السعودي ابوظبي معسكر3

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

2839 حالة مَرضية سورية تعاملت معها العيادات التخصصية السعودية في مخيّم الزعتري

المواطن- الرياض تعاملت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء