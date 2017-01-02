بالصور.. “المواطن” ترصد أبرز منتجات الأسر بمعرض “منتجون الرابع”

المواطن – محمد رحيمي

قامت صحيفة “المواطن” بزيارة معرض منتجون الرابع الذي يقام في معارض الرياض من 27 ديسمبر إلى 2 يناير , ويهدف إلى مشاركة الأسر المنتجة في عرض جميع المنتجات ومن صنع أيادٍ سعودية.

وفي جولة “المواطن” التقت بإحدى المشاركات وهي تقوم بخياطة فساتين شتوية أسمتها ” دفى الشتاء للكورشيه ” وأكدت أنها المشاركة الأولى لها بمعرض منتجون ونالت الرضا من قبل الزوار , وأشارت إلى أنها عملت منذ سنتين على الخياطة كهواية.

وزارت “المواطن” المشاركة نادية العيدان التي شاركت بنشاطها ( عمل جميع الإكسسوارات ) وأشارت إلى أن لها 5 سنوات في هذا المجال، وأوضحت أن هذه المشاركة تعتبر الرابعة لها وقدمت شكرها للقائمين على المعرض وأنه في تطور مستمر.

والتقت “المواطن” بركن “شموع الفرح ” والذي تديره إحدى المواطنات السعوديات إذ أوضحت أن بدايتها كانت الطباعة على الشموع إلى أن تطورت وأصبحت تطبع على جميع الأواني سواء من الصناعة الصينية أو من البلاستيك المقوى , وأكدت أن الطباعة لا تزول مع الاستخدام , وعن طموحها ذكرت أنها تهدف إلى افتتاح محل تجاري خاص بها.

وقامت “المواطن” أيضاً بزيارة المشاركة رحمة الدوسري التي تقوم بخياطة الفساتين الخاصة بالأطفال وتنوعت منتجاتها من فساتين وملابس شعبيىة قديمة لحد سن الرابعة عشرة وأكدت أنها تمارس هذه المهنة منذ 13 سنة من هواية, وأوضحت أن الخياطة في يوم واحد تنتج من 3 إلى 4 قطع.