بالصور.. “المواطن” ترصد أجواء الاختبارات بمحافظة العرضيات‎

المواطن – سعيد القرني – العرضيات

رصدت عدسة “المواطن” صباح اليوم الثلاثاء أجواء الاختبارات للفصل الدراسي الأول للطلاب بإحدى مدارس العرضية الشمالية بمحافظة العرضيات.

وتجولت “المواطن” بمدرسة الملك سلمان الثانوية بالمعقص برفقة مساعد الشؤون التعليمية بمكتب العرضية الشمالية الأستاذ علي سلطان السهيمي ومدير المدرسة الأستاذ سعيد أحمد المنتشري ووكيلي المدرسة الأستاذ جابر سعيد الشمراني والأستاذ علي عبدالله المنتشري .

وأجرت “المواطن” عدة حوارات مع الطلاب حيث أكد الطالب تركي محمد الحارثي أنه سعيد بأجواء الاختبارات ولا يوجد هنالك أي متاعب أو ضغوط نفسية ولله الحمد. وقال الطالب حسن عبدالله المنتشري: لا بد أن نجتهد لكي نحصد ما تعلمناه خلال الفصل الدراسي الأول، سائلاً الله التوفيق للجميع.

وعبر مساعد الشؤون التعليمية بالمكتب قائلاً: تم الاطلاع على تنظيم الاختبارات بالمدرسة وسير العمل بها أثناء هذه الفترة المهمة ووجدنا التنظيم الرائع والجهود المبذولة من أجل إيجاد بيئة مناسبة ومهيأة ليؤدي الطلاب اختباراتهم بكل سكينة ووقار وجميع مدارس المكتب تبذل جهوداً رائعة ومميزة ولله الحمد من أجل تنفيذ الاختبارات بكل أريحية وطمأنينة وكذلك إتمام عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق والرصد في أوقاتها ليتم إظهار النتائج في وقتها المناسب.

وقال مدير المدرسة: كانت بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول بداية موفقة بفضل توجيهات المسؤولين بمكتب العرضية الشمالية والشؤون التعليمية والشؤون المدرسية بتزويدنا بكل التعاميم والتوجيهات المناسبة للاختبارات حيث تم اعتماد جداول المدرسة من مدير المكتب وتم توزيعها على الطلاب وإظهارها في أماكن بارزة في المدرسة والحمد لله وبتعاون إخواني المدرسين وتعاون البيت والأسرة أثمرت الجهود بنجاح العمل بين الجميع.