بالصور.. “المواطن” ترصد إبداعاً يفوق الخيال بمعرض “منتجون” الرابع

المواطن – محمد الرحيمي

التقت “المواطن” بمجموعة عالم الترجمة المشاركة في معرض منتجون الرابع حيث أكدت مؤسِّسة المجموعة دلال الدوسري وزميلتها سلطانة العوبثاني أن فريقهم يتكون من 50 مترجماً بين فتيات وشباب من مختلف دول العالم .

وأشارت إلى أنهم يعملون منذ 4 سنوات والتواصل بينهم يكون أون لاين , وأوضحت أنهم يوفرون دورات إنجليزية وكذلك دورات للترجمة عن طريق الأون لاين , وذكرت أن سبب اقتحامها هذا المجال يعود لقلة السعوديين وسيطرة الأجانب على هذا المجال , وأشارت إلى أنهم يدعمون كل شخص يريد التعلم للترجمة وفتح الباب له.

وفي جولة “المواطن” التقت بركن “أحلى اليونيفورمات” والذي يختص بخياطة اليونيفورم التابع لخادمات المنازل وتصميمه بشكل جديد وجميل , وأكدت المشاركة أنها بدأت العمل بالمنزل من قبل المرتب الذي يأتيها من “حافز” , وأشارت إلى أن هدفها تصميم يونيفورم خادمات جديد مميز وتستقطب قطع القماش من بعض دول الخليج ويتميز بجودته.

وأضافت ياسمين بن جبل أنها تقوم بزخرفة تراثية عن المملكة العربية السعودية باستخدامها جلد ” الماعز ” , وأكدت أن لها 3 سنوات في هذا المجال , وبينت أنها تختص فقط بزخرفة تراث المملكة وحيواناتها لكي يتعرف عليها المقيمون والزوار من مختلف الدول.

وأكدت الرسامة زينب الخريجي لـ”المواطن” والمشاركة في معرض منتجون أنها تقوم بأخذ الصورة وتحويلها إلى لوحة كامفس وبعدة ألوان.

وأشارت إلى أن لها 7 سنوات في هذا المجال وتعتبر هذه المشاركة هي الأولى لها في معرض منتجون , وبينت أنها تطمح مستقبلاً بفتح بوتيك مقسم بين لوحات وتيشيرتات.