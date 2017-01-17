بالصور “المواطن ” ترصد اجواء الاختبارات بمحافظة العرضيات

سعيد القرني العرضيات

رصدت عدسة “المواطن” صباح اليوم الثلاثاء اجواء الاختبارات للفصل الدراسي الاول للطلاب بإحدى مدارس العرضيه الشماليه بمحافظة العرضيات وتجولت بمدرسة الملك سلمان الثانويه بالمعقص برفقة سعادة مساعد الشئون التعليمه بمكتب العرضيه الشماليه الاستاذ ، علي سلطان السهيمي ومدير المدرسة الاستاذ سعيد احمد المنتشري ووكيلا المدرسه الاستاذ جابر سعيد الشمراني والاستاذ علي عبدالله المنتشري واجرت “المواطن” عدة حوارات مع الطلاب حيث اكد الطالب تركي محمد الحارثي انه سعيد بإجواء الاختبارات ولا يوجد هنالك اي متاعب او ظغوط نفسيه ولله الحمد وقال الطالب، حسن عبدالله المنتشري لا بد ان نجتهد لكي نحصد ماتعلمناه خلال الفصل الدراسي الاول سائلا الله التوفيق للجميع

وعبر مساعد الشئون التعليمه بالمكتب قائلا تم الاطلاع على تنظيم الاختبارات بالمدرسه وسير العمل بها اثناء هذه الفتره المهمه ووجدنا التنظيم الرائع والجهود المبذوله من اجل ايجاد بيئه مناسبه ومهيئه ليؤدو الطلاب اختباراتهم بكل سكينة ووقار وجميع مدارس المكتب تبذل جهود رائعه ومميزه ولله الحمد من اجل تنفيذ اختبارات بكل اريحه وطمأنينه وكذالك اتمام عمليات التصحيح والمراجعه والتدقيق والرصد في اوقاتها ليتم اظهار النتائج في وقتها المناسب

وقال مدير المدرسه، كانت بداية الاختبارات الفصل الدراسي الاول بدايه موفقه بفضل توجيهات المسئولين بمكتب العرضيه الشماليه والشئون والتعليمه والشئون المدرسيه بتزويدنا بكل التعاميم والتوجيهات المناسبه للأختبارات حيث تم اعتماد جداول المدرسه من سعادة مدير المكتب وتم توزيعها على الطلاب واظهارها في اماكن بارزه في المدرسه والحمد لله وبتعاون اخواني المدرسين ولله الحمد وتعاون البيت والاسره اثمرت الجهود بنجاح العمل بين الجميع