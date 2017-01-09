بالصور.. “المواطن” ترصد المشاركة الفاعلة في “دماؤنا فداء للوطن”

المواطن- سعيد مشهور- أبها

رصدت عدسة “المواطن” المشاركة الفاعلة للشؤون الصحية في منطقة عسير ممثّلة في إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة عسير.

شارك الأخصائي “عبد العزيز سعد خميس” مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة عسير، والأخصائي “يحيى علي هداس” مشرف بنوك الدم بصحة عسير، والأخصائي “سعيد علي أبو حشرة”، والفني “مسفر القحطاني”، والفني “حسن آل قاسم” في حملة “دماؤنا فداء للوطن” للتبرّع بالدم لجنودنا في الحد الجنوبي في قوة الطوارىء بمنطقة عسير التي استمرت لـ 3 أيام.

وشهدت إقبالًا كثيفًا من قبل أفراد قوات الطوارىء في عسير، وبمساهمةٍ فاعلة من جميع الجهات المشاركة في الحملة.

وتقدّم المتبرّعين قائد قوة الطوارىء بعسير العقيد ركن “عبد الرحمن سعيد القحطاني”، والأفراد في صورةٍ مشرّفة لتضحيات رجال الأمن المتواصلة.

كانت صحيفة “المواطن” قد رصدت هذه البادرة الوطنية بالصور والفيديو.

بالفيديو والصور.. “المواطن” ترصد قوة طوارئ عسير في لوحة وفاء للمرابطين هنا.