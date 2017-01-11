بالصور.. النيران تلتهم محلين تجاريين غرب الرياض و”المدني” يباشر

المواطن – الرياض

‏أخمدت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض حريقاً اندلع في معرض تجاري بحي العوالي في مخرج ٢٧ غرب مدينة الرياض.

وأوضح الرائد محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض أن مركز التحكم والتوجيه تبلّغ الساعة ١١،٣٤ مساء أمس الثلاثاء باندلاع حريق بمعرض تجاري بحي العوالي مخرج ٢٧ وعلى الفور انطلقت فرق الدفاع المدني للموقع واتضح أن ال‏حريق في عقار تجاري يضم عدداً من المعارض التجارية وصالات عرض للسيارات.

وأضاف: عملت فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق ومكافحته ومنع انتقاله إلى المعارض المجاورة ليتم إخماد الحريق، واقتصر على محلين متجاورين وتضرر عدد آخر من المحلات باسوداد كربوني جراء الحريق، كما لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات، ومازالت إجراءات التحقيق قائمة.