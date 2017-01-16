بالصور .. انتهاء أعمال تطوير شبكة الطرق في الخبر

المواطن _ الخبر

انتهت إدارة الصيانة والتشغيل في بلدية محافظة الخبر من صيانة عدد من الشوارع بالمحافظة شاملة أعمال السفلتة والأرصفة والدهان وفق خطة شاملة لتحسين وتطوير شبكة الطرق في الخبر ورفع كفاءتها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، أن شبكة الشوارع بالمدينة أحد الشواهد الرئيسية على نهضة المدينة؛ مما يتطلب ضرورة المحافظة عليها بنفس الكفاءة والمعايير التي أنشئت خلالها وتوفير السلامة والراحة والأمان لمستخدميها.

وأشار إلى أنه تم خلال العام المنقضي 1437هـ كشط وسفلتة عدة طرق بحي الروابي، وكذلك كشط وسفلتة لعدة شوارع بحي قرطبة، وكشط وسفلتة وأرصفة بحي الثقبة في الجزء المحصور ما بين شارع 15 وشارع 20، وشوارع بريدة وعنيزة وحائل شاملة استحداث مواقف خاصة للسيارات، كما تم كشط وسفلتة شارع الأمير سلطان بالخبر الشمالية من تقاطعه مع الشارع العاشر حتى تقاطع 17، وكشط وسفلتة شارع القدس بحي الحزام، وإعادة إنشاء وسفلتة شارع عمرو بن أويس.

كما تم كشط وسفلتة شارع بحي اليرموك، وأعمال كشط وسفلتة لشارع الأمير تركي من تقاطعه مع طريق الأمير فيصل بن فهد حتى دوار الفوزان، ذلك إلى جانب أعمال الدهان للشوارع وتركيب عيون القطط والسيراميك، وأعمال تركيب انترلوك بحديقة الإسكان بمساحة 14355م2، إضافة إلى أعمال الترقيعات بالأحياء السكنية بمساحة تقدر بـ 4000 م2.

وأكد المهندس الملا استمرار أعمال الصيانة خلال الفترة القادمة في عدد من المواقع والشوارع بمدينة الخبر وفق الإمكانات المتاحة وجهود البلدية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.