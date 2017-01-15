بالصور.. انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول على مستوى المملكة

المواطن – الرياض

انطلقت صباح اليوم الأحد، اختبارات الفصل الدراسي الأول للمراحل الدراسية كافة، فيما حذرت الإدارة العامة للمرور أولياء الأمور من ترك أبنائهم دون رقابة في ظل كثرة التجمعات الشبابية السلبية بمحيط المدارس.

ودونت الإدارة العامة للمرور من خلال حسابها الرسمي بموقع “تويتر” تغريدة قالت فيها: “تكثر في فترة الاختبارات التجمعات الشبابية السلبية، فاحرص على ابنك المراهق من الاختلاط بهم”، ونصحت في تغريدة أخرى الطلبة قائلة: “النوم الكافي يساعدك على أداء اختبارك بتركيز أكبر”.

وتفاعل أولياء أمور مع تغريدتي المرور، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المدارس لضبط المخالفين وممارسي التفحيط، وكذلك القضاء على المشاجرات وحمل الأسلحة من قبل الطلاب، وهو ما رد عليه الحساب بدعوة مَن لديه وقائع أو بلاغات بتقديمها؛ للتدخل سريعاً وحسمها.