بالصور .. بدء سفلتة سوق ثلوث المنظر وطريق الملك عبدالله في #بارق

بالصور .. بدء سفلتة سوق ثلوث المنظر وطريق الملك عبدالله في #بارق

2017/01/05
الساعة 7:18 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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سوق الثلاثاء وطريق الملك عبدالله في بارق

المواطن – عبدالله النخالي – بارق

بدأت بلدية محافظة بارق أعمال السفلتة لسوق الثلاثاء الشعبي بمركز ثلوث المنظر و سفلتة المناطق المكشوطة على طريق الملك عبدالله الرئيس بالمحافظة .
وقال رئيس قسم المشاريع محمد عامر البارقي أنه تم البدء في أعمال السلفتة لساحة سوق الثلاثاء الشعبي بمركز ثلوث المنظر ومن أمام المحلات و أمام مبنى مركز ثلوث المنظر .

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و أضاف البارقي أنه بدأ بالأمس إعادة السفلتة للمناطق التي تم كشطها على امتداد طريق الملك عبدالله الرئيسي بالمحافظة، وألمح إلى تواصل أعمال السفلتة في المحافظة والمراكز التابعة خلال الأيام القادمة .
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