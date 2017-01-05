بالصور .. بدء سفلتة سوق ثلوث المنظر وطريق الملك عبدالله في #بارق

المواطن – عبدالله النخالي – بارق

بدأت بلدية محافظة بارق أعمال السفلتة لسوق الثلاثاء الشعبي بمركز ثلوث المنظر و سفلتة المناطق المكشوطة على طريق الملك عبدالله الرئيس بالمحافظة .

وقال رئيس قسم المشاريع محمد عامر البارقي أنه تم البدء في أعمال السلفتة لساحة سوق الثلاثاء الشعبي بمركز ثلوث المنظر ومن أمام المحلات و أمام مبنى مركز ثلوث المنظر .



و أضاف البارقي أنه بدأ بالأمس إعادة السفلتة للمناطق التي تم كشطها على امتداد طريق الملك عبدالله الرئيسي بالمحافظة، وألمح إلى تواصل أعمال السفلتة في المحافظة والمراكز التابعة خلال الأيام القادمة .





