بالصور.. بلدي سراة عبيدة يلتقي أهالي جوف آل معمر ويستمع لمطالبهم

المواطن – سعيد آل هطلاء – سراة عبيدة

قام المجلس البلدي بمحافظة سراة عبيدة بزيارة إلى مركز جوف آل معمر التقى خلالها رئيس المجلس معيض بن زرعة والأعضاء مع رئيس المركز عبدالعزيز بن عبدالله بن دعبش ونواب ومواطني المركز من قرى جوف آل معمر، وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس في مراكز وقرى المحافظة.

و بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس المركز رحب فيها بالأعضاء متمنياً أن يسفر هذا اللقاء الذي يعتبر الأول بالأهالي عن تلبية مطالبهم من إنارة وسفلتة ونحوه.

ثم ألقى معيض بن زرعة رئيس المجلس البلدي كلمة عبر فيها عن سعادته بلقائه مع الأعضاء بالمواطنين، وطرح ما لديهم من مطالبات واقتراحات وآراء ما من شأنه أن يلبي المجلس البلدي والبلدية هذه المطالبات متى ما توفر الدعم المالي وحسب الإمكانيات الذاتية للبلدية.

بعد ذلك ألقى رئيس بلدية سراة عبيدة المهندس مصلح العلياني كلمة بيّن من خلالها أهم المشاريع المنفذة سابقا وأيضاً التي تحت التنفيذ في مركز وقرى جوف آل معمر مشيراً إلى أن البلدية سوف تقوم باستكمال تنفيذ العديد من مشاريع السفلتة والإنارة للمركز والقرى التابعة له خلال الأسابيع القادمة.

ثم ألقى الشيخ سنيطح بن سعد بن فردان كلمة ذكر فيها احتياجات المركز والقرى التابعة له ، بعد ذلك بدأ النقاش مع المواطنين وتلقي الشكاوى والطلبات التي يتمحور أغلبها في السفلتة والإنارة وصيانة الطريق الرديف للطريق الرئيسي وكذلك المزلقانات والعبارات وخدمة المخططات القائمة وكذلك نقل مرمى النفايات من جوار المركز وسرعة البت في فتح مكتب خدمات للبلدية.

وفي الختام قام الأعضاء بجولة لتفقد المشاريع في مركز جوف آل معمر والقرى التابعة له ومناطق الاحتياج بالمركز.