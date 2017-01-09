بالصور.. بنك التنمية يوقع 4 اتفاقيات لدعم التدريب والتمويل بقطاع الاتصالات

المواطن – الرياض

وقع بنك التنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع أربع شركات محلية متخصصة في قطاع الاتصالات وملحقاته، أمس الأحد، في مقر البنك الرئيسي بمدينة الرياض.

وقد وقع الاتفاقية مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة، مع شركة شأس للتجارة والصيانة، ومؤسسة الجوال للتجارة، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات “ليبار”، وشركة يونيكوم السعودية لتقنية الاتصالات والبرمجيات.

وتهدف مذكرة التفاهم التي أبرمت إلى الاستفادة من الخدمة المقدمة من تلك الشركات للعميل الذي صدرت له موافقة من قبل لجنة اعتماد التمويل من البنك، ويتم بموجبها التعامل مع الشركة من قبل العميل دون الرجوع للبنك، من خلال تقديم الدعم اللوجيستي لجميع الممولين من البنك، وتوفير المنتجات للرياديين الممولين من البنك من أجهزة واكسسوارات وشرائح وحوافز مالية، كما تهدف إلى تقديم الخدمات التدريبية للممولين في مجال البيع والصيانة.

وأعرب مدير عام البنك الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة عقب التوقيع مع تلك الشركات الأربع عن بالغ سروره، مؤكداً حرص مجلس الإدارة ممثلاً بمعالي رئيس المجلس ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص على دعم واهتمام البنك بتوطين قطاع الاتصالات والدعم الكامل للشباب والشابات، الذي يعد من البرامج الهادفة إلى خلق المزيد من فرص العمل والدخول في الاستثمار.

وأضاف الدكتور النملة خلال تصريحه : ” يعد البنك جزءاً من منظومة دولة متكاملة ، ودورنا نحن في بنك التنمية الاجتماعية يحتم علينا أن نكون من أوائل المساهمين بدفع عجلة التنمية للوصول إلى الأهداف التي تصبو إليها حكومتنا الرشيدة ، وما نقوم به اليوم من تعاون مشترك مع تلك الشركات المتخصصة في قطاع مهم وحيوي مثل قطاع الاتصالات لا يعد إلا واجباً تجاه أبناء هذا الوطن الغالي”، مضيفاً أن مذكرة التفاهم التي وقعها البنك مع تلك الشركات ستقدم العديد من المزايا والحوافز لجميع الرياديين الممولين من البنك في قطاع الاتصالات.



وفي ختام تصريحه أكد النملة أن البنك لا يتوانى في تقديم الدعم المادي والتدريب وكذلك تقديم الإرشاد والتوجيه، لجميع شباب وشابات هذا الوطن.