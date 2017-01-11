بالصور.. تجهيز 36 ألف متر لمهرجان الربيع والتراث في “الحفر”

شرعت بلدية محافظة حفرالباطن بتجهيز موقع مهرجان “الربيع والتراث” على مساحة «36» ألف متر مربع، بجوار منتزه الملك سلمان الواقع على طريق الملك خالد (باتجاه دولة الكويت) والذي ستبدأ فعالياته بدءاً من 1438/04/30هـ.

وباشرت البلدية أعمالها بتجهيز موقع المهرجان من حيث التسوية والردم والإنارة لكامل موقع المهرجان، بالإضافة لإعادة تأهيل منتزه الملك سلمان وذلك من خلال صيانة الأرصفة ودهانها وصيانة أعمدة الإنارة، وتكثيف الأعمال الزراعية من غرس أشجار وشتلات الورود الموسمية، إضافة إلى صيانة المسطحات الخضراء.

وبدوره قام نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان رئيس بلدية محافظة حفرالباطن نايف بن مناحي بن سعيدان، بزيارة تفقدية لموقع المهرجان والاطلاع على أعمال تجهيز الموقع وسير العمل، يرافقه مساعد رئيس البلدية ورؤساء فرق العمل الميدانية المكلفة بالإشراف على تجهيز وتهيئة موقع مهرجان الربيع والتراث المزمع إقامته في عاصمة الربيع.

وقدم ابن سعيدان شكره لمحافظ حفر الباطن عبدالمحسن بن محمد العطيشان رئيس اللجنة العليا للمهرجان على توجيهاته وحرصه على إقامة هذا المهرجان، كما قدم شكره الجزيل لجميع المشاركين من منسوبي البلدية في أعمال تجهيز وتهيئة موقع المهرجان على ما وجده من أعمال كبيرة وسريعة في سبيل تجهيز موقع المهرجان، وإعادة تأهيل منتزه الملك سلمان المجاور لموقع المهرجان.