بالصور.. تخريج الدورة الثالثة للتأهيل العسكري للضباط الجامعيين

بالصور.. تخريج الدورة الثالثة للتأهيل العسكري للضباط الجامعيين

2017/01/05
الساعة 3:30 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1455
0
طباعة
تخريج الدورة الثالثة للتأهيل العسكري للضباط الجامعيين (5)

المواطن – واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان اليوم, حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للضباط الجامعيين (الثالثة), وذلك بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران.

تخريج الدورة الثالثة للتأهيل العسكري للضباط الجامعيين (1)

وكان في استقبال البنيان لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الملكي اللواء الطيار الركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد المنطقة الشرقية المكلف ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك.

تخريج الدورة الثالثة للتأهيل العسكري للضباط الجامعيين (3)

بدئ الحفل بتلاوة بآيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى قائد الكلية العميد الدكتور عيدان بن موسى الزهراني, كلمة أكد فيها أن من أهم أسباب تقدم الحضارة الإنسانية وتطورها الاهتمام بالتعليم والتدريب وهو الهدف الأسمى لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع كانت ولا زالت تعنى بتأهيل منسوبيها على جميع الرتب وفي مختلف التخصصات ليقوموا بواجبهم الديني والوطني على أكمل وجه.

تخريج الدورة الثالثة للتأهيل العسكري للضباط الجامعيين (8)

بعد ذلك ألقى الطالب الخريج الطبيب إبراهيم الفواز, كلمة الخريجين شكر فيها أعضاء هيئة التدريس بالكلية على ما قدموه لهم، مشيداً بما حصلوا عليه من تدريب وتأهيل وبما سخر للكلية من إمكانات متقدمة, ثم أدى الخريجون القسم، وتقلدوا رتبهم العسكرية.
وفي ختام الحفل, أعلنت النتيجة العامة للدورة، ثم تسلم أوائل الدورة شهاداتهم من معالي رئيس هيئة الأركان العامة, والتقطت الصور التذكارية للطلبة الخريجين.

تخريج الدورة الثالثة للتأهيل العسكري للضباط الجامعيين (9) تخريج الدورة الثالثة للتأهيل العسكري للضباط الجامعيين (11)

 

 

تخريج الدورة الثالثة للتأهيل العسكري للضباط الجامعيين (2) تخريج الدورة الثالثة للتأهيل العسكري للضباط الجامعيين (6) تخريج الدورة الثالثة للتأهيل العسكري للضباط الجامعيين (7)


قد يعجبك ايضاً

بالصور.. مدني ينبع يباشر حريق مطبخ والسبب ثلاجة

المواطن – شريف النشمي – ينبع باشرت فرق