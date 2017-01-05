بالصور.. تخريج الدورة الثالثة للتأهيل العسكري للضباط الجامعيين

المواطن – واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان اليوم, حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للضباط الجامعيين (الثالثة), وذلك بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران.

وكان في استقبال البنيان لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الملكي اللواء الطيار الركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد المنطقة الشرقية المكلف ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك.

بدئ الحفل بتلاوة بآيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى قائد الكلية العميد الدكتور عيدان بن موسى الزهراني, كلمة أكد فيها أن من أهم أسباب تقدم الحضارة الإنسانية وتطورها الاهتمام بالتعليم والتدريب وهو الهدف الأسمى لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع كانت ولا زالت تعنى بتأهيل منسوبيها على جميع الرتب وفي مختلف التخصصات ليقوموا بواجبهم الديني والوطني على أكمل وجه.

بعد ذلك ألقى الطالب الخريج الطبيب إبراهيم الفواز, كلمة الخريجين شكر فيها أعضاء هيئة التدريس بالكلية على ما قدموه لهم، مشيداً بما حصلوا عليه من تدريب وتأهيل وبما سخر للكلية من إمكانات متقدمة, ثم أدى الخريجون القسم، وتقلدوا رتبهم العسكرية.

وفي ختام الحفل, أعلنت النتيجة العامة للدورة، ثم تسلم أوائل الدورة شهاداتهم من معالي رئيس هيئة الأركان العامة, والتقطت الصور التذكارية للطلبة الخريجين.