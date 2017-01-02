بالصور.. تدشين برنامج التحول الوطني بمعهد العاصمة النموذجي

المواطن – الرياض

دشن مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ بالمعهد بحضور مساعديه وقادة المعهد وذلك بقاعة الأمير أحمد بن عبد العزيز.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها المشرف التربوي مسفر الأسمري.

وقال مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري: “تلا ذلك كلمة لرئيس وحدة التحول الوطني بالمعهد د.محمد الخليف الذي أشار إلى أن هذه الوحدة تم إنشاؤها هذا العام ١٤٣٨هـ وأن فريق العمل مكون من ممثلين لإدارات المعهد و وحداته بموافقة مدير عام المعهد وأن الفريق من مهامه الإسهام في دعم ومتابعة تنفيذ برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ وفق خطته التشغيلية والتي من أهم أهدافها: إتاحة خدمات التعليم لكافة الطلاب ،وتحسين استقطاب المعلمين وكذلك تأهيل المعلمين وتطويرهم وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار ومن أهدافها أيضاً تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم ،وتعزيز القيم والمهارات الأساسية للطلاب وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

تلا ذلك إلقاء أنشودة (رؤية وطن ) من إنشاد الطالب نادر سلام وهي من كلمات د .محمد الخليف وتدريب الأستاذ محمد السريع.

ثم تم عرض حاسوبي عن برنامج التحول الوطني قدمه الأستاذ نايف السيف، ثم كلمة مدير عام المعهد والمشرف العام على وحدة التحول الوطني عادل الطخيم الذي شكر رئيس وحدة التحول الوطني بالمعهد وفريق العمل على جهودهم وأشار في كلمته إلى أن “برنامج التحول الوطني 2020″، خطة لتحقيق وتنفيذ “رؤية السعودية 2030” والسعي لتحسين البيئة المدرسية لضمان الابتكار والتميز ، ثم توقيع خطط إدارات المعهد ووحداته من قبل المدير العام ومسؤولي المعهد وفي الختام تم التقاط الصور التذكارية.