بالصور.. تدشين تاكسي لندن بمطار الملك عبدالله في #جازان

المواطن- جازان

لدعم السياحة والمهرجانات المتنوعة في منطقة جازان؛ استحدثت إدارة مطار الملك عبدالله بجازان نظام تاكسي وطني (تاكسي لندن)، ليكون بذلك المطار الأول بين مطارات المنطقة الجنوبية في تدشين هذه الخدمة.

وينضم تاكسي لندن إلى شركة تاكسي نهس بواقع 10 سيارات، وسوف تتم مضاعفتها حسب حاجة المنطقة، بالإضافة إلى وجود ما يقارب 50 سيارة من الأجرة والتي يعمل بها سعوديون.

وتحظى هذه التطورات في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان بمتابعة سمو أمير المنطقة، الذي وجه بخدمة المسافرين وتسهيل نقلهم، وإشراف وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان ومسؤولي هيئة الطيران المدني، ممثلة في إدارة مطار الملك عبدالله بجازان.

يُذكر أن المنطقة مقبلة على عدد من المهرجانات التي تستقبل آلافاً من الزائرين، وهذه الخطوة سوف تقدم خدمة راقية ومميزة لهم.

وثمّن عددٌ من السياح والزائرين لمنطقة جازان جهود مدير المطار مبارك الشهراني على هذه المبادرة، والتي ستساهم في دعم السياحة بالمنطقة والعمل على تسهيل وتذليل الصعاب في خدمة المسافرين والقادمين إلى المنطقة.