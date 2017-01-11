بالصور.. تدشين مشروعات تنموية قيمتها 658.2 مليون ريال في المجاردة

المواطن – واس

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم، عدداً من المشروعات التنموية في محافظة المجاردة، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 658.288.239 ريالاً.

وفور وصول سموه المحافظة وقف على عدد من الفعاليات التي أقيمت في شارع الفن ضمن مهرجان المجاردة الشتوي وما يحتويه من مشاركات فنية ومراسم وصور للطبيعة، ثم زار قرية ربوع بلادي، التي تحتضن عدداً من الفعاليات والبرامج المتنوعة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن القرية قدمه مدير فرع الزراعة بالمجاردة محمد الغاوي.

بعد ذلك، بُدئ الحفل الخطابي الذي أقيم في المركز الحضاري بتلاوة آيات القرآن الكريم، ثم ألقى المحافظ عبدالله بن سعد الرعيني كلمة أعرب خلالها عن سعادته وأهالي المحافظة بزيارة سمو أمير منطقة عسير، التي تعكس مدى حرصه واهتمامه بمحافظات المنطقة، مؤكداً أن الزيارة الميمونة تحمل في ثناياها بشائر الخير والبناء والنماء، وتلمس احتياجات المكان، وتلبية مطالب الإنسان، لتتحقق بذلك نهضة تنموية شامخة الأركان.

وقال الرعيني في كلمته: ” إننا في هذا اليوم، نعيش عهد الفخر والمجد والإباء، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الذي حمل تباشير الخير والرفاه والازدهار، فاستبشر الوطن أرضاً وإنساناً بالرؤى الحالمة المبشرة بمزيد من محصول الخير والاستقرار، ورغد العيش والمستقبل المضيء”. مبيناً أن توجيهات سمو أمير منطقة عسير كان لها بالغ الأثر في تحقيق النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها المحافظة ومراكزها الإدارية، وطالتها يد التطوير، وحظي مواطنها بما يطمح إليه من خدمات ومشروعات حيوية، ومؤكداً بأن تبقى “المجاردة” وأهلها عروساً في ركب الصدارة والريادة، انتماؤها للوطن، وولاؤها لقيادتها الرشيدة، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ، وأن يحمي حدود البلاد والجنود المرابطين على الثغور ويسدد رميهم.

عقب ذلك، أُلقيت قصيدة شعرية، ثم شاهد سموه عرضاً مرئياً لأبرز الفعاليات الشتوية التي أقيمت هذا العام، منها مهرجان العسل الخامس، وبرامج الأسر المنتجة، والندوات الثقافية والدينية، وفعالية شارع الفن الذي تضمن في جنباته العديد من الفنون التشكيلية والفوتوغرافية وغيرها، كذلك أبرز المشروعات الخدمية المنفذة في المحافظة والمراكز التابعة لها، منها مشروعات للطرق بتكلفة بلغت 285.787.375 ريالاً، وعدد من مشروعات المياه المنفذة بتكلفة بلغت 199.356.865 ريالاً، ومشروعات الربط الكهربائي والبنى التحتية بمبلغ 65.775.000 ريال، والمشروعات البلدية بكلفة بلغت 70.579.207 ريالات، ومشروعات للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شملت إنشاء مساجد وصيانتها بقيمة 8.470.000 ريال، ومشروع تعليمي بتكلفة 15.113.025 ريالاً، كذلك مشروعات صحية بقيمة 13.206.767 ريالاً، ومشروعات لجمعية البر.



إثر ذلك، عقد الأمير فيصل بن خالد اجتماعاً بمديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة والمجلس المحلي، ناقش خلاله أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ثم التقى منسوبي محافظتي بارق والمجاردة والمشايخ والأعيان والأهالي، وذلك في خبت آل حجري، وتناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه.