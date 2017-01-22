بالصور.. “تربية” شقراء تحتفل بيوم اليتيم العربي وتكرم الداعمين والمميزين

المواطن – الرياض

‎أقامت دار التربية الاجتماعية للبنين بمحافظة شقراء التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، حفلاً بمناسبة اليوم العربي لليتيم، وذلك في المخيم الخاص بالمستشار في الديوان الملكي وزير التربية والتعليم السابق الدكتور عزام الدخيل حضره وجهاء وأعيان ومديرو الدوائر الحكومية في شقراء والمحافظات والمراكز التابعة لها، وعدد من المهتمين بالأيتام.

‎اشتمل الحفل على العديد من الفقرات المنوعة، بدأ بالسلام الملكي ثم آيات من القرآن الكريم رتلها الابن تركي سعد، ثم كلمة لمدير الدار عبدالله بن صالح المقرن شدد فيها على أن الاحتفال بهذا اليوم لا يعني حصر الاهتمام بهذه الفئة فيه فحسب، لكنه مجرد إجراء سنوي رسمي، مؤكداً أن الدولة، رعاها الله ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر فرعها في منطقة الرياض، تولي كل الفئات المشمولة بالرعاية وفي مقدمتهم الأيتام كل اهتمامها وعنايتها، مشيراً إلى أن ما يقومون به في الدار هو واجب تجاه الأبناء الأيتام.

‎ثم قُدِّم عرض مرئي عن خدمات الدار وما تقدمه للأيتام، بعدها ألقيت قصيدة شعرية، فكلمة الأبناء ألقاها نيابة عنهم ياسر محمد شكر فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على اهتمامها ورعايتها لفئة الأيتام وتذليل كل الصعوبات أمامهم وتوفير كل سبل الراحة لهم، ‎ثم قدم مجموعة من الأبناء أوبريت “ماني يتيم”.

‎واختتم الحفل بتكريم الداعمين للدار ومنسوبيها المميزين وأبنائها المتفوقين، وتوجه الجميع لمأدبة العشاء المعدَّة لهذه المناسبة.