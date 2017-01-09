بالصور.. تعليم الرياض يستهدف الأميَّات بالمولات في اليوم العربي لمحو الأمية‬

المواطن – سعيد آل هطلاء – الرياض

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة تعليم الكبار – بنات – العالم العربي في الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية والذي يصادف الثامن من يناير في كل عام في بهو مجمّع حياة مول التجاري.

حضرت الاحتفال المساعدة للشؤون التعليمية بالرياض الدكتورة نجلاء الزامل كما حضرت مشرفتا العموم بوزارة التعليم عبير الحميميدي وهند السليمان ومديرة تعليم الكبار للبنات بالرياض منيرة اليوسف ومديرة مكتب الحرس نوف الزمام ومديرة مكتب التعليم بمحافظة حريملاء نادية العتيبي ومساعدة مدير الإعلام التربوي شيخة بن دخيل وعدد من المشرفات وقائدات المدارس بتعليم الرياض .

هذا وقد وجّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور محمد المانع المدارس لتفعيل هذه المناسبة في الأسبوع الثاني من بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، على أن يخصص يوم كامل للاحتفاء بهذه المناسبة في مدارس تعليم الكبار وبرامج محو الأمية ، كما حث المانع المدارس على تخصيص برامج الإذاعة المدرسية للحديث عن هذه المناسبة وتكثيف التوعية لبرامج محو الأمية .

من جانبها ذكرت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة نجلاء الزامل أننا نسعى من خلال الاحتفاء بهذا اليوم إلى بث الوعي بمشكلة الأمية وأخطارها وأبعادها على المستويات السياسية والثقافية في الوطن العربي وندعو الأميين للالتحاق ببرامج محو الأمية.

وقالت الزامل : تشرفت اليوم بحضور تفعيل إدارة تعليم الكبار (بنات) لليوم العربي لمحو الأمية وسعدت كثيراً بما رأيته من إنتاج الدارسات في مراكز تعليم الكبيرات بمنطقة الرياض ، كما سرتني الجهود المبذولة في نشر الوعي بمسألة الأمية ودعوة الكبيرات المُرتادات للمجمع للالتحاق بالدراسة مطلع العام القادم ، وهذا يتوافق مع التوجهات الوطنية لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في خفض نسبة الأمية. وفي ختام حديثها شكرت الزامل تعليم الكبيرات بمنطقة الرياض على حسن التنظيم والجهود المبذولة.

من جهتها قالت مديرة إدارة تعليم الكبار – بنات – منيرة اليوسف : نسعى للاستفادة القصوى في رفع مستوى الوعي عن خطورة مشكلة الأمية بين المواطنين ، وتبصير الأميين بأضرار الجهل ، ودعوة من فاتهم ركب العلم في صغرهم أو من لم تساعدهم الظروف على مواصلة دراستهم إلى اغتنام الفرص المتعددة التي هيأتها لهم الدولة – حفظها الله – للتخلص من الأمية، وقالت اليوسف: بإذن الله سنُعلن عن مواقع مراكز محو الأمية كما أننا سندعو بعض خريجات مراكز محو الأمية لعقد لقاءات معهن وتكريمهن على مستوى المدرسة .

وأضافت: نحن حريصون على استهداف الأميين الموجودين بالحي ودعوتهم للالتحاق ببرامج محو الأمية عن طريق حصر أعداد الأميين بالحي ، والدعاية والإعلان من خلال طلاب وطالبات مدارس التعليم العام، وتسجيل المتقدمين للدراسة في بيان التسجيل وتوجيههم لمراكز محو الأمية وتعليم الكبار الموجودة في الحي، وفي حال عدم وجود مركز بالحي وتوافر أكثر من (١٠) متقدمين يتم الرفع لمكتب التعليم التابعة له المدرسة.

الجدير بالذكر أن المعرض يحوي عدداً من الأركان وعرضت فيه اللافتات الجاذبة كما حرصت الإدارة على تخصيص ركن لتسجيل النساء اللاتي يرغبن في الالتحاق بالدراسة المسائية مطلع العام القادم حيث سجلت أكثر من ٣٥ امرأة رغبتها للالتحاق بالدراسة المسائية مطلع العام القادم بإذن الله .