بالصور.. تعليم بيشة يوقّع شراكات لتحصين الطلاب ضمن مشروع “فطن”

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

برعاية محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة وقَّعت إدارة التعليم ببيشة، اليوم الاثنين، عقود شراكة مع عدد من الجهات الأمنية والحكومية بالمحافظة ضمن مشروع “فطن” الذي تنفذه إدارة التعليم، ويهدف إلى حماية الشباب والطلاب والطالبات كافة من الأفكار المنحرفة وزيادة الوعي والتمسك بالخلق الحسن والتعرف على منجزات الوطن والمشاركة في نهضته ونموه.

وألقى محافظ بيشة كلمةً شكر فيها كافة الجهات المشاركة في توقيع الشراكات، حاثاً لهم على تقديم ما من شأنه دعم البرنامج ورعاية الشباب وتصحيح أفكارهم، مثمناً دور إدارة التعليم في المشروع.

كما نوه المحافظ بأهمية هذا المشروع وتفعيله، مشيداً باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده وأمير منطقة عسير بالوطن وبشبابه، وتوجيههم ونجاحهم وتجنيبهم ما من شأنه المساس بوطنهم وأنفسهم.

كما ذكّر ابن سبرة بعناية رئيس مجلس أمناء المشروع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بهذا البرنامج، وحرصه وحرص حكومتنا الرشيدة على حفظ الأمن ومحاربة الفكر الضال.



من جانبه ألقى مدير التعليم نايف بن سلطان الهاجري كلمة في بداية الحفل أوضح فيها اهتمام الشريعة الإسلامية بالعقل وتصحيح المعتقد، وأن دور التعليم والمهمة الملقاة على عاتقه في هذا الشأن كبيرة كون إدارة التعليم تُعنى بالنشء والشباب وتعليمهم وتربيتهم وتوجيههم.

وشكر الهاجري محافظ بيشة على دعمه للمشروع بمحافظة بيشة وكافة الجهات الأمنية والحكومية التي حضرت توقيع الشراكات في هذا اليوم.

وبعد انتهاء توقيع الشراكات مع رؤساء الجهات الأمنية والحكومية تم تكريمهم من قبل محافظ بيشة ومدير التعليم.