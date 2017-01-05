بالصور.. تفاصيل انهيار سقف جامع تحت الإنشاء في القريات

بالصور.. تفاصيل انهيار سقف جامع تحت الإنشاء في القريات

2017/01/05
الساعة 9:16 مساءً
- ‎فيالمراسلون
650
0
طباعة
انهيار سقف جامع القريات

المولطن – متعب النماصي -القريات

أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم  معيش بن نمر الرويلي، ما نشرته “المواطن” في وقت سابق حول سقوط جزء من سقف جامع تحت الإنشاء بالقريات، وإصابة عدد من العاملين.

وقال: إنه في تمام الساعة (١٦:٢٠) هذا اليوم الخميس الموافق ٧ / ٤ / ١٤٣٨هـ، وردنا بلاغ عن حادث انهيار سقف جامع تحت الإنشاء بقرية العقيلة، وعند الوصول للموقع تبين أن الحادث عبارة عن سقوط جزء من السقالة الخشبية مساحتها (٢٠✖٣٠) م٢ تقريبًا لسقف جامع تحت الإنشاء، ولاتزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة.

IMG-20170105-WA0330

وأضاف أنه نتج عن الحادث إصابة أربعة وافدين عرب؛ إصابة اثنين منهما طفيفة وقد خرجا من المستشفى، فيما مازال اثنان آخران يرقدان في المستشفى.

وقال: إن الدفاع المدني إذ يتمنى الشفاء العاجل للمصابين يهيب بالجميع اتباع الإجراءات الهندسية اللازمة أثناء العمل على تجهيز الأسقف للصبة الخرسانية، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع”.

IMG-20170105-WA0328

انهيار سقف جامع القريات


قد يعجبك ايضاً

19 قتيلًا في انفجار مفخخات ببغداد

المواطن – وكالات أسفر انفجار سيارتين مفخختين، اليوم