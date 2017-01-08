بالصور.. تفاصيل جديدة خاصة بإرهابيّي الياسمين.. هذا منزلهما من الداخل

بالصور.. تفاصيل جديدة خاصة بإرهابيّي الياسمين.. هذا منزلهما من الداخل

2017/01/08
الساعة 12:14 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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تنشر تفاصيل وصورا حصرية لـ"إرهابيي الياسمين" 7

المواطن – الرياض

تفاصيل جديدة كشف عنها شهود عيان في حي الياسمين، بالرياض، الذي شهد اليوم، السبت، عمليةً أمنية انتهت بمقتل إرهابيين اثنين.

تنشر تفاصيل وصورا حصرية لـ"إرهابيي الياسمين"
قال شاهد عيان إن الاشتباكات وقعت في ساعةٍ مبكرة من صباح اليوم، السبت، حيث حاصرت القوات الأمنية منزل الإرهابيّين، قبيل صلاة الفجر، وبدأت الاشتباكات معهما بعد رفضهما الاستسلام، ومبادرتهما بإطلاق النار على الأمن بعد صلاة الفجر مباشرةً، موضحًا أن البيت كانت تسكنه عائلة -على حد علمه- قبل أن يُصدم اليوم بإطلاق النار.

تنشر تفاصيل وصورا حصرية لـ"إرهابيي الياسمين" 1
كما لفت في حديثه، وقال: “المواجهات بدأت بعد الفجر مباشرةً، وبيتي يقع خلف الشارع المقابل لمنزل الإرهابيّين، ولاحظت قفزهما من المنزل المقابل لمنزلي، وتوجّههما إلى أرضٍ فضاء، وبحوزتهما سلاح كلاشينكوف وأحزمة ناسفة”، بحسب “العربية”.

تنشر تفاصيل وصورا حصرية لـ"إرهابيي الياسمين" 3
كما كشف قائلًا: “المتهمان قفزا إلى منزل جاري، ثم حصلت المواجهة بينهما وبين الجهات الأمنية في الشارع الخلفي”.

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