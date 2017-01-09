بالصور.. تكريم المتفوّقين بابتدائية الترمذي في عسير

المواطن- حسن عسيري- أبها

كرّمت مدرسة الإمام الترمذي الابتدائية ومتوسطة الغال بأبها، صباح اليوم، طلابها المتفوّقين والمشاركين في الأنشطة المدرسية، خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1437/1438، ضمن حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدرسة.

شهد الحفل عددًا من الكلمات والمشاركات الطلابية المتنوعة، وأعقبها تسليم شهادات الشكر والتقدير والجوائز للطلاب المكرّمين.

وفي نهاية الحفل، قدّم قائد المدرسة “زايد أحمد عسيري” شكره وتقديره للجميع ممّن شارك وساهم في نجاح هذا الحفل من المعلّمين والإداريين في هذا الصرح الشامخ، متمنيًا التوفيق والنجاح للطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الأول.