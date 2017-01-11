بالصور.. تكريم فرقة رجال ألمع للتراث والثقافة لترشحهم للجنادرية

المواطن – سعيد آل هطلاء – رجال ألمع

رعى محافظ رجال ألمع صالح بن سعد بن فردان الحفل الذي أقامه مشائخ رجال ألمع لفرقة رجال ألمع للتراث والثقافة بمناسبة ترشحهم للمشاركة في مهرجان الجنادرية لهذا العام .

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية بالضيوف ألقاها الشيخ إبراهيم العسكري شيخ قبيلة العوص رحب فيها براعي الحفل وصحبه الكرام وبأعضاء فرقة رجال ألمع ، وقدم الشيخ العسكري شكره وشكر المشائخ للفرقة على ما يقومون به من عمل يرفع به اسم المنطقة والمحافظة.

بعد ذلك قدم الشيخ العسكري باسمه واسم مشائخ رجال ألمع دعماً مادياً للفرقة خلال فترة تواجدهم في المهرجان .

عقب ذلك ألقى محافظ رجال ألمع صالح بن فردان كلمة قال خلالها : إن التراث الشعبي يضم البعدين التاريخي والمكاني للمحافظة ومنه تستمد العادات والتقاليد الأصيلة ،ولذا فإن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً لفرقة رجال ألمع.

وفِي ختام كلمته أعلن بن فردان عن تقديم دعم مادي للفرقة باسمه واسم مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ، عقب ذلك بدأت فقرات الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها فايع بن يحيى الحياني رئيس نادي ألمع الرياضي .

تلا ذلك كلمة المحتفى بهم ألقاها نيابة عنهم الشاعر سعد بن هادي الجوني شكر من خلالها محافظ رجال ألمع ومشائخ المحافظة على هذا الدعم غير المستغرب منهم ثم ألقى الجوني قصيدة بهذه المناسبة، بعد ذلك ألقى الشاعر والمنشد عبدالله القيسي قصيدة شعبية، وفِي نهاية الاحتفال تناول الجميع طعام العشاء ثم شاهدوا عدداً من ألوان التراث الألمعي الذي قدمه أعضاء فرقة رجال ألمع.

حضر الاحتفال مفرح بن زايد البناوي وكيل محافظ رجال ألمع وعدد من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية .



