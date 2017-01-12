بالصور.. تكريم منسوبي الخدمات الطبية المساعدة بصحة المدينة

المواطن – المدينة المنورة

كرَّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي، أمس الأربعاء، عدداً من منسوبي الخدمات الطبية المساعدة بصحة المدينة وتضمن التكريم منسوبي إدارة التغذية والطب الشرعي والرعاية الصيدلانية.

جاء ذلك خلال احتفالية تم خلالها عرض (22) مبادرة تطويرية وتثقيفية وشرح لإنجازات الخدمات المساعدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تدشين تطبيق الرعاية الصيدلية بصحة المدينة للهواتف الذكية والذي تم إطلاقه تجريبياً خلال تنفيذ فعاليات اليوم العالمي للصيدلي 2016م.

ويستهدف التطبيق الذكي شريحة كبرى من مراجعي مستشفيات ومراكز منطقة المدينة بحيث يستطيع مستخدم التطبيق من الحصول على الاستشارة الصيدلية بشكل إلكتروني وحجز المواعيد لدى عيادات التثقيف الدوائي والغذائي بمستشفيات المنطقة.

كما قدم المساعد للخدمات الطبية المساعدة بصحة المدينة هيثم بن جميل الطيب عرض لبرنامج نظام إحصاء بيانات حالات مركز الطب الشرعي والذي يهدف إلى تخفيف أعباء العمل الإحصائي السنوي في المراكز وأن يكون نواة للتحول الإلكتروني في العمل لدى مراكز الطب الشرعي.

الجدير بالذكر أن الخدمات المساعدة بصحة المدينة تسعى لتوفير خدمات صحية مساعدة بالطرق المثلى وفق رؤية تكاملية مواكبة للتقدم العلمي تتميز بالجودة والدقة والسرعة والمساواة والعدالة، وصولاً لرضا كافة المستفيدين والعمل على تكامل مهام الإدارات الطبية المساعدة للوصول لجودة أداء أفضل ورفع كفاءة وفاعلية الرعاية الطبية عبر الإشراف المستمر وتطوير الخدمات التي تقدمها الإدارات المساعدة في المنطقة؛ وصولاً لتقديم الخدمة الأفضل للفرد والمجتمع.