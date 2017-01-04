بالصور.. تماس كهربائي في غسالة ملابس يحرق منزلًا في #ضمد

المواطن- جازان

تسبّب تماس كهربائي بغسّالة ملابس في اندلاع حريق في فيلا مكوّنة من دورين بمحافظة ضمد، صباح اليوم، حيث أخمدت فرق الدفاع المدني الحريق دون حدوث أي إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد يحيى القحطاني، أنه وُرِد بلاغ عن وقوع حادث حريق في منزل بمحافظة ضمد مكوّن من دورين، وعند وصول الفرق للموقع، اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق في غرفة لغسيل الملابس (2*3).



وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل الفرقة، وعمل تهوية وطرد الدخان من الموقع، مشيرًا إلى أن سبب الحادث هو التماس كهربائي في غسالة الملابس، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات -ولله الحمد-.