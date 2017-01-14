بالصور.. “تماس” يخلي 10 أشخاص بمبنى بالمدينة.. والمدني ينقذ طفلًا

المواطن - شريف النشمي - المدينة

أخلت فرق الدفاع المدني 10 أشخاص، وأنقذت رضيعًا يعاني من اختناق إثر حريق شبّ في مبنى سكني بحي البحرة، بالمدينة المنورة، عصر اليوم، السبت.

وأوضح العقيد خالد مبارك الجهني، المتحدّث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أن تماسًا كهربائيًا أدّى إلى حريقٍ في شقةٍ بمبنى سكني، عند الساعة ١٦:٤٨ من عصر اليوم، السبت، بحي البحر، بالمدينة المنورة.

وأضاف: “باشرت فرق الدفاع المدني الحادث، وعملت على مكافحة الحريق الذي اقتصر على غرفةٍ بشقةٍ بالدور الأول، بمبنى مكوّن من ٥ طوابق، وإخلاء ١٠ أشخاص من المبنى بصحةٍ جيدة، وإنقاذ طفل رضيع -يبلغ من العمر شهر ونصف- يعاني من اختناقٍ بسيط، وأعطي العلاج اللازم بالموقع”.