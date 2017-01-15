بالصور.. تنفيذ التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية

المواطن – الرياض

نفذت قوات حرس الحدود، صباح اليوم الأحد، التمرينَ العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية، بحث وإنقاذ “٢/٣٨” برعاية مدير عام حرس الحدود رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث بمياه المملكة العربية السعودية الفريق/عواد بن عيد البلوي، وحضور كافة أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود سكرتير اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -يحفظه الله- للتطوير المستمر لمهارات واستعدادات رجال الأمن للمحافظة على الأمن والسلامة، والارتقاء بمستويات العمل المشترك مع الأجهزة الحكومية والخاصة في مواجهة كافة أنواع الحالات والأحداث التي من شأنها تعريض سلامة الأبرياء للمخاطر؛ فقد تم في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، وفي إطار تنفيذ مهام المملكة بالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام ١٩٧٩م، تنفيذ التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية، بحث وإنقاذ “٢/٣٨”.

وأضاف يهدف التمرين إلى مراجعة وتقييم وتدريب منسوبي الجهات المشاركة في تنفيذ كافة عناصر الخطة، والتي تشمل البحث والإنقاذ والإخلاء وإطفاء الحرائق ومكافحة التلوث والنقل وتقديم العون للمتضررين، وذلك في المياه السعودية المقابلة لمسؤوليات قطاع ضباء بمنطقة تبوك. وتضمنت فرضية التمرين جنوح سفينة ركاب على متنها ٦٠٠ شخص وهي في طريقها لدخول ميناء ضباء؛ ما أدى إلى ارتطامها بالشعب المرجانية بسبب تعطل محركاتها ونشوب حريق بغرفة المحركات وتسرب كميات كبيرة من الوقود. هذا وقد تم تمرير البلاغ بوسائل الاتصال الآمن من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمحور البحر الأحمر وخليج العقبة إلى مركز البحث والإنقاذ البحري والجوي المشترك بجمهورية مصر العربية وإلى برج المراقبة بميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن فرضية التمرين بحث وإنقاذ “٢/٣٨” الذي تم إدارة وتنسيق كافة مراحله من قبل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمحور البحر الأحمر وخليج العقبة بجدة التابع لحرس الحدود، حققت ولله الحمد الغايات والأهداف المرجوة منها.

وأظهرت كافة الجهات المشاركة والفرق الإسعافية والطبية والإدارية المساندة درجة عالية من الجاهزية والاستعداد وفق المهام المحددة لكل جهة مشاركة بالخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية.