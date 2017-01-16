بالصور.. جراحة الأربع ساعات تنقذ ثلاثينية من الشلل في الحفر

المواطن — أحمد الحميداني – حفر الباطن

أنقذ فريق طبي في مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن مريضةً تبلغ من العمر ثلاثين عاماً من شلل مؤكد، حيث وصلت المريضة للمستشفى مُقعدَة وفي حالة شلل تام للأطراف دون حركة، وفي أقل من 48 ساعة تم التعامل مع الحالة وإنهاء معاناتها.

وبينت صحة حفرالباطن أنه تم استقبال المريضة وكانت تعاني من آلام شديدة في العمود الفقري وأسفل الظهر مع عدم القدرة على الحركة نهائياً وعدم المقدرة على التحكم في البول، وبعد أخذ أشعة الرنين المغناطيسي للمريضة تبين وجود انزلاق غضروفي منفجر ضاغط على القناة الشوكية والاعصاب الطرفية.

وعلى الفور تم إدخال المريضة غرفة العمليات لإجراء جراحة معقدة استغرقت 4 ساعات، والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد، وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت بفضل الله من المستشفى على قدميها”.

وبدوره كرم مدير مستشفى الملك خالد العام، تركي حابس العنزي الفريقَ الطبي الذي نجح في إنقاذ المريضة بقيادة استشاري المخ والأعصاب والعمود الفقري، كما كرم زوج المريضة الطاقم الطبي الذي باشر الحالة.