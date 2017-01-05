بالصور.. جسم غامض يخلي مدرسة بنات بالنعيرية

المواطن_ نوف العايد_ الخفجي

تسبب جسم غريب عثر عليه بالمدرسة السادسة الابتدائية للبنات بمحافظة النعيرية، اليوم الخميس، في عملية إخلاء فورية قامت بها إدارة المدرسة للطالبات في وقت قياسي، دون حدوث أي إصابات.

الجسم الغريب استدعى مباشرة الجهات الأمنية إضافة للدفاع المدني، وأظهرت أن الجسم “مولد للعبة سيكل”.

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الإعلامي للتعليم بالمنطقة الشرقية، سعيد الباحص، للوقوف حول ما تم تداوله والذي قال: “إيضاحًا لما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول ما تم من عملية إخلاء لطالبات أحد مدارس البنات التابعة لمكتب تعليم النعيرية صباح هذا اليوم الخميس، حيث لا يعدو الأمر كونه إجراءات احترازية، ولا يوجد إطلاقًا ما يستدعي الخوف أو القلق”.

وأضاف أن ما أثير حول ذلك من تضخيم وتهويل لا صحة له إطلاقًا، وأهاب بوسائل الإعلام تحري الدقة في نقل المعلومة وأخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها النظامية.