بالصور.. جلسة انتعاش بمدينة ريال مدريد بعد التعادل مع إشبيلية

المواطن – وكالات

دخل لاعبو ريال مدريد في جلسة انتعاش، بمدينة ريال مدريد الرياضية، بعد تعادلهم، أمس، مع إشبيلية في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتعتبر مباراة ريال مدريد وإشبيلية، أمس، هي المباراة رقم 40 في سلسلة المباريات التي خاضها ريال مدريد دون هزيمة، ليحطّم بذلك الأرقام القياسية الإسبانية.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع إشبيلية، الذي يحتل المرتبة الثانية في الليغا، مرةً أخرى، يوم الأحد، ويواجه نابولي الإيطالي في الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، الشهر المقبل.

وأكد “زين الدين زيدان” المدير الفني لنادي ريال مدريد لكرة القدم أن الهدف الذي يسعى إليه الجميع في النادي، هذا الموسم، هو الفوز بالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الملك الإسباني.