بالصور.. حريق بمستشفى ضمد يخلي 12 حالة

المواطن- جازان

تسبب تماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف بسطح قسم الرجال في مستشفى ضمد العام صباح اليوم الاثنين، في انبعاث دخان كثيف واندلاع حريق محدود، تم على إثره إخلاء (12) حالة ونقلها من قسم تنويم الرجال لأقسام أخرى.

وباشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر موقع الحريق، وتمت السيطرة على الحريق المحدود، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار أو خسائر بشرية.



وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني، أنه ورد صباح اليوم بلاغ عن وجود دخان في قسم تنويم الرجال بمستشفى ضمد العام، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن تصاعد دخان بقسم تنويم الرجال في الدور الأرضي، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على مصدر الدخان والناتج عن التماس كهربائي في الدينامو الخاص بإحدى وحدات التكييف الموجودة بسطح المبنى أدى إلى احتراقه.

وبيّن أنه تم إخلاء جميع المرضى المنومين بقسم التنويم، وعددهم ١٢ مريضاً إلى الأقسام الأخرى من قبل العاملين بالمستشفى قبل وصول الفرق، ولم ينتج عن انبعاث الدخان أي إصابات أو وفيات ولله الحمد.

وأوضح أنه تم تسليم الموقع لمدير المستشفى، مع التأكيد على ضرورة عمل صيانة للموقع من قبل فرق التشغيل والصيانة بالمستشفى، واستمرار فصل الكهرباء عن الموقع لحين انتهاء أعمال الصيانة.