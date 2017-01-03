بالصور.. حضور نسائيّ مميز بمعرض “منتجات 4” في #الرياض

المواطن – الرياض

اختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض مساء أمس مشاركته في معرض المستثمرات من المنزل “منتجون4″، والذي نظّمته الغرفة التجارية الصناعية، واستمرّ لمدة سبعة أيام بمركز الرياض الدوليّ للمؤتمرات والمعارض.

وكانت المشاركة بهدف تعريف المجتمع بفئات الوزارة المنتجة من المشمولين بالرعاية داخل الدور والمراكز الإيوائية النسائية، من خلال عرض أعمالهم الفنية ومنتوجاتهم اليدوية، مثل اللوحات التشكيلية وإكسسوارات الزينة والمشغولات الصوفية بأنواعها، إضافةً إلى استعراض مواهب وإمكانات المشاركات في عدد من المجالات كالتصوير والتصميم وبعض المجالات الأخرى.

كما شارك مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بعرض مجموعة من أطقم السجاد والملابس الشعبية وعلب الهدايا الفاخرة لعدد من الأسر المنتجة العاملة، فيما شاركت إدارة شؤون المرأة بمكتب عمل الرياض بركن تعريفي عن خدماتها وأنظمتها، عبر بروشورات وكتيبات تم توزيعها على زوّار المعرض، إضافةً إلى استقبال الاستفسارات والرد عليها.

وقد أكدت مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإشراف النسائي بمنطقة الرياض، هيلة المكيرش، أن هذه المشاركة تُعد نتاجًا لبرامج الحرف اليدوية والحزم التدريبية والتوجه المهني المقامة داخل الفروع النسائيةن والتي تهدف إلى تمكين الفئات المشمولة برعاية الوزارة من تنمية مهاراتها وإبراز مواهبها وقدراتها للمجتمع، لتحقيق تطلعاتها في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتجاوز كل الحواجز الاجتماعية التي قد تقف عائقًا أمامها.