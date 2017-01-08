بالصور.. حفرة تصريف المياه تتصيد المارة في العرضيات

بالصور.. حفرة تصريف المياه تتصيد المارة في العرضيات

2017/01/08
الساعة 7:17 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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حفرة تصريف المياه تتصيد المارة في العرضيات (1)

المواطن – سعيد القرني – العرضيات

تناقل العديدُ من مواطني محافظة العرضيات صوراً لحفرة تصريف المياه، بجوار الشارع العام، تشكّل خطراً على المارة وسالكي الطريق.

وقال العديد من الأهالي لـ”المواطن” إن هذه الحفرة تسببت في الكثير من الحوادث لسالكي الطريق، وأدت أيضاً لتكسير مركباتهم عندما يعبرون من الطريق، حيث إنها موجودة منذ أكثر من خمسة أشهر أو أكثر دون صيانتها أو وجود علامات تحذير منها.

وأكد المواطنون أن الحفرة تتربص للمارة، متسائلين أين دور المجلس البلدي ودور البلدية بالمحافظة في ذلك؟! مناشدين الجهات المسؤولة في المحافظة بالإسراع في إصلاحها.

حفرة تصريف المياه تتصيد المارة في العرضيات (2) حفرة تصريف المياه تتصيد المارة في العرضيات (1) حفرة تصريف المياه تتصيد المارة في العرضيات (3)


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