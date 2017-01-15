بالصور.. خالد الفيصل : الملك سلمان هيأ لنا القاعدة السليمة التي ننطلق منها لمنهج الاعتدال

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم الأحد، جائزة مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال، والتي خصص لها مبلغ مليون ريال، كما دشّن سموه موقع المركز على الإنترنت. وفي بداية حديثه، قال الأمير خالد الفيصل: ” أتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- الذي هيأ لنا القاعدة السليمة التي ننطلق منها إلى منهج الاعتدال في هذا الزمن الذي تختلف فيه الرؤى والأفكار حول العالم؛ ما سبب اضطراباً فكرياً خطيراً نسأل الله أن يحمينا منه”. وأضاف أمير منطقة مكة المكرمة: ” نحن ولله الحمد نتحصّن بالقرآن والسُّنة في هذه البلاد وننهج منهج الإسلام، وهو الثقافة والفكر والأخلاق والعادات والتقاليد التي يتمثل بها الإنسان السعودي”، مؤكداً أن منهج الاعتدال، منهج الدين الإسلامي الحنيف الذي إن سار عليه الجميع فهم بخير.

وحيا أمير منطقة مكة المكرمة جامعة الملك عبدالعزيز على تبنيها مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال، والمجهود الذي بُذل من مسؤوليها لخدمة المجتمع، وتخطيها أسوار الجامعة إلى المجتمع، مضيفاً: ” إن ما نصبوا إليه أن يكون الفكر الجامعي والثقافة الجامعية منهلاً يستفيد منه المجتمع، سيما وأن الجامعات أصبحت ولله الحمد في كل المحافظات”. وأكد الأمير خالد الفيصل أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، مؤكداً أن كل من يسيء للإسلام إما جاهلٌ به أو عدوٌ له، فالمسلم الحق يعمل بمفهومه الصحيح ولا يمكن أن يتبنى أي نهج غير الاعتدال، كيف لا وهو الدين الذي ينبذ التطرف والتكفير والانتحار والقتل والظلم والعبث، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق.

في رده على أسئلة الصحفيين، أكد الأمير الفيصل أن المركز سيعمل خلال الفترة المقبلة على التنسيق للتعاون مع مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، وستتم الاستفادة من المركز الرائد ومن برامجه المتميزة والتي نهجت نهجاً كبيراً في مجال النصح والاعتدال، منوهاً إلى أن المركز أيضاً سيتواصل في المستقبل مع الجامعات والمدارس للمشاركة في مسيرة التعليم والثقافة. ووصف أمير مكة، الشباب السعودي بأنه تربى على الاعتماد على النفس منذ الصغر، قائلاً: ” إن الشاب السعودي يطبق النظرية الإسلامية التي تُشعره بالمسؤولية الكاملة ويحثه على تحملها، لذا فإنه من الواجب علينا أن نحافظ على تلك الصفة لدى الشباب وأن نطورها”، وأضاف: ” للأسف هناك من يريد تبديل عاداتنا وتقاليدنا التي نشأنا عليها ما يحتم علينا الوقوف في وجه ذلك التغيير وتطبيق الإسلام الذي يجب أن نتمسك به “.