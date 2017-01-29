بالصور.. خدمات #الجوازات الإلكترونية بمهرجان جازان الشتوي التاسع

المواطن – جازان

تشارك إدارة جوازات منطقة جازان في مهرجان جازان الشتوي التاسع ” جازان الفل مشتى الكل ” وذلك بمقر القرية التراثية بمدينة جيزان.

وأوضح مدير جوازات منطقة جازان المكلف العميد محمد بن عبدالله البطاح أن مشاركة جوازات المنطقة في المهرجان تتمثل في جناح خاص يسهم في إبراز خدمات الجوازات الإلكترونية بهدف تعريف الجمهور بما توفره من خدمات إلكترونية آمنة ومتميزة تتسم بالسرعة والدقة والارتقاء بجودة الأداء والرقي بمستوى العمل وتسهيل الإجراءات وتسخير الإمكانات التقنية، بما يضمن خدمة المواطنين والمقيمين والمؤسسات الحكومية والأعمال على مدار الساعة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

وأضاف أن الجوازات تهدف من خلال منظومة خدماتها الإلكترونية للعمل على تخفيض عدد المراجعين وتوفير الخدمة لهم عبر الشبكة العنكبوتية وعلى الربط مع جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً، والتقليل من حالات التزييف والتزوير وتوفير بيئة عمل آمنة لمنسوبي القطاع والعمل على تبسيط إجراءات التعامل مع القطاع وإنهاء الإجراءات بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان لتحقيق جملة من المزايا، كالحصول على الخدمة على مدار الساعة وفي أي وقت ومن أي مكان وتفادي الانتظار والازدحام مع سرعة أداء الخدمة والحصول على نتائجها، إلى جانب توعيته زوار المهرجان بضرورة المحافظة على الوثائق من الضياع والتلف، وتوعيهم بخطورة تشغيل وإيواء المخالفين من العمالة أو المتسللين.

ولفت العميد البطاح إلى أن الجناح يقدم لزوار مهرجان جازان الشتوي عدداً من المطويات والمنشورات التعريفية والتثقيفية والتي تخص خدمة ” أبشر” وخدمة ” مقيم “، بالإضافة إلى تفعيل خدمة أبشر للزوار من الجنسين من مواطنين ومقيمين من خلال جهاز التفعيل الذاتي وجهاز الأيباد ” البصمة “، كما يوجد بالجناح “الحقيبة المتنقلة” التي تنفذ خدمات الجوازات المختلفة وتسجيل البصمات والتحقق منها والتي ساهمت في تقديم خدمات الجوازات لجنودنا المرابطين بالحد الجنوبي، بالإضافة إلى عدد من أجهزة كشف التزوير الحديثة والمتطورة جداً.

كما أوضح العميد “البطاح” أنه سوف تتم مشاركة العنصر النسائي في الأيام المخصصة للنساء بالمهرجان، مشيراً إلى أنهن على قدر عالٍ من الكفاءة والتدريب، وسوف يقدمن الخدمات لزائرات المهرجان ويسهمن في إبراز خدمات الجوازات الإلكترونية.

وأبان مدير جوازات منطقة جازان أن المشاركة تحظى بمتابعة وحرص مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مؤكداً حرص جميع منسوبي جوازات المنطقة على إنجاح المشاركة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.