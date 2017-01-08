بالصور.. دفاية تشعل حريقاً بمنزل في بريدة ونجاة زوج وزوجته

المواطن – ماجد الفريدي – القصيم

تسببت دفاية كهربائية، في اندلاع حريق بشقة غرب مدينة بريدة، نتج عنه إصابة الزوج وزوجته، وعلى إثره تم نقلهما للمستشفى للعلاج.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل لـ“المواطن” أن مركز التحكم والتوجيه تلقى بلاغاً عن نشوب حريق بإحدى الشقق غرب مدينة بريدة، الساعة 04:54 من صباح اليوم الأحد.

وأضاف: تم على الفور تحريك الفرق اللازمة للموقع، مبيناً أن الحريق نتج عنه إصابة صاحب المنزل وزوجته بإصابات بسيطة وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشار “أبا الخيل” إلى أن المعاينة الأولية للموقع بينت أن سبب الحريق ناتج عن دفاية كهربائية كانت تعمل بالقرب من كنب في صالة الشقة، ما نتج عنه احتراق الأثاث الموجود وتشبع الشقة بالدخان.