بالصور.. رئيس الوزراء التركي في بغداد لتقريب وجهات النظر

المواطن – نت



في زيارة وصفها مراقبون بأنها تأتي في محاولة من أنقرة لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر مع بغداد وصل اليوم السبت، رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إلى بغداد، في زيارة التقى خلالها برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ومن المرتقب أن يجتمع أيضاً برئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قبل التوجه للقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري.

كما سيلتقي يلدرم في بغداد مسؤولين حزبيين، وسياسيين وعدداً من قادة الرأي وممثلي تركمان العراق.

وعقب انتهاء مباحثاته في بغداد سيتوجّه يلدرم إلى أربيل، عاصمة الإقليم الكردي في العراق، ليلتقي فيها رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ورئيس وزرائه نيجيرفان بارزاني.

ويرافق يلدرم خلال الزيارة الرسمية، وزراء الدفاع فكري إشيق، والتربية عصمت يلماز، والطاقة والموارد البشرية براءت ألبيرق، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والجمارك والتجارة بولنت توفنكجي.