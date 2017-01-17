بالصور.. رسومات “جازان شو” بالواجهة البحرية تجذب الفوتوغرافيين والتشكيليين والمتنزهين

المواطن – خالد الأحمد- جازان

ضمن برامج وفعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع لهذا العام 1438هـ (جازان الفل مشتى الكل)، الذي سينطلق بتاريخ 28 ربيع الآخر مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي، يكثف مجلس التنمية السياحية بالتعاون مع امانة المنطقة والهيئة للعامة للسياحة والتراث الوطني جهودها في تجهيز وتهيئة مواقع الفعاليات بكورنيش جازان الشمالي الذي سيحتضن فعاليات “جازان شو” والقرية التراثية والساحة الشعبية وشاطئ الشباب والكورنيش الجنوبي خلف مدينة الملك فيصل الرياضية.



وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية المهندس رستم بن مقبول الكبيسي ، إن جازان شو سيضم نخبةً من أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى المسرح المفتوح والألعاب التفاعلية مع الجمهور كما أضاف أن أمانة جازان تقوم حاليًا بتهيئة الواجهات البحرية، وتجهيز الحدائق المجاورة للواجهة البحرية لاستقبال السياح.

وبيّن الكبيسي أن فعاليات مهرجان جازان الشتوي ستنطلق في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بالفعاليات الدعوية بمسجد خادم الحرمين الشريفين إضافة إلى الفعاليات التي ستنطلق بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان والقرية التراثية إضافة لخيمة التسوق والألعاب النارية التي ستضيء سماء جازان بالكورنيش الشمالي طيلة أيام المهرجان.

وقال الكبيسي إن هناك عدداً من الفعاليات الجديدة مثل فعالية الطيران الرياضي بشاطئ الشباب، مؤكداً أن هذه الفعاليات تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية وبمتابعة سعادة وكيل إمارة المنطقة نائب رئيس مجلس التنمية السياحية رئيس اللجنة العليا للمهرجان لتوفير الفعاليات المناسبة الموجهة للسياح وأبناء المنطقة خلال فترة المهرجان من برامج ونشاطات متنوعة.

وأكد أمين المنطقة عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية أن أمانة المنطقة هيأت عدداً من المواقع السياحية المختلفة من الشواطئ والحدائق للاستمتاع بها خلال فترة المهرجان تشمل الكورنيش الشمالي والكورنيش الأوسط والكورنيش الجنوبي (جزيرة المرجان) وعدداً من الحدائق لاستقبال السياح، إلى جانب استمرار تكثيف أعمال النظافة والعمل على تزيين الطرق والشوارع العامة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة لجعل جازان قبلة السياح خلال إجازة منتصف العام.



